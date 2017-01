Filipe Augusto no Benfica até 2022

Hoje às 19:57, atualizado às 19:58 Facebook

Médio brasileiro chega do Rio Ave e reforça meio-campo das águias.

O Benfica confirmou nesta terça-feira, através do site oficial, a contratação do médio Filipe Augusto. O jogador brasileiro, de 23 anos, foi contratado ao Rio Ave e assinou um contrário válido por cinco temporadas. Os valores do negócio não foram divulgados.

Filipe Augusto, que também já passou por Sporting de Braga e Valência, vai reforçar as opções de Rui Vitória para o meio-campo, setor com menos opções desde que Danilo deixou o Benfica rumo ao Standard Liége.