Oficial: Markovic sai do Sporting e ruma ao Hull City

O avançado sérvio deixa os leões, meio anos depois de ter chegado, para se juntar à equipa de Marco Silva, também por empréstimo do Liverpool.

O Hull City anunciou nesta segunda-feira a contratação do sérvio Lazar Markovic, cedido pelo Liverpool, depois de o Sporting ter chegado a acordo com os "reds" para a revogação do contrato de empréstimo que era válido até ao final da época.

"A Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD chegou a acordo com o Liverpool e com o jogador Lazar Markovic para a revogação do contrato de empréstimo com efeitos imediatos. A Sporting SAD deseja a Markovic as maiores felicidades pessoais e profissionais", lê-se na nota divulgada no site oficial do emblema leonino.

Markovic, de 22 anos, vai prosseguir a carreira no Hull City, pelo que passa a ser jogador da equipa comandada pelo treinador português, Marco Silva. Em comunicado, o clube inglês anunciou que o empréstimo é válido até final da época.