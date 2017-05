Ogier chega ao topo em Amarante à custa de Tanak

Miguel Pataco Hoje às 12:08 Facebook

Twitter

Partilhar

O tetracampeão do Mundo, Sébastien Ogier, é o novo líder do Rali de Portugal, depois de um problema ter custado muito tempo a Ott Tanak na enorme especial que fechou o sector matinal da segunda etapa.

Ogier entrou ao ataque na manhã deste Sábado, vencendo a classificativa de Vieira do Minho, mas Tanak defendeu-se bem, perdeu apenas 3,9 segundos para o francês e manteve a liderança presa por 1,1 segundos.

O estónio da M-Sport ainda respondeu em Cabeceiras de Basto, ganhando mesmo a especial e mais de cinco segundos a Ogier, mas a maratona de Amarante, com 37,5 quilómetros mudou tudo no topo.

Tanak bateu e ficou com muitos danos na traseira do Fiesta, com uma suspensão partida, perdendo mais de 1,23 minutos para Ogier, despedindo-se da liderança do Rali de Portugal, agora nas mãos de Ogier.

O belga Thierry Neuviller herdou o segundo lugar da geral, a 19,5 segundos de Ogier, com Dani Sordo, no segundo Hyundai, a fechar o pódio, a 46,2s do tetracampeão do Mundo.