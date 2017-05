Ogier com 16 segundos para o recorde

Miguel Pataco Hoje às 18:17, atualizado às 18:20 Facebook

O tetracampeão do Mundo de ralis, Sébastien Ogier, está a um pequeno passo de vencer o Rali de Portugal 2017 e assim igualar Markku Alen como recordista de triunfos na prova.

Depois de ter subido à liderança da classificação geral na manhã deste sábado, o francês da M-Sport (Ford) perdeu um segundo para Thierry Neuville na segunda passagem por Vieira do Minho, mas deu o troco em Cabeceiras de Basto.

Ogier ganhou 4,5 segundos ao belga da Hyundai, mas ainda faltava a segunda passagem pela especial-maratona de Amarante e os 37,5 quilómetros cronometrados caíram para o lado de Neuville.

O belga foi o mais rápido na tirada, mas só recuperou 6,2 segundos em relação a Ogier que, assim, parte para a última etapa do Rali de Portugal com 16,8 segundos de vantagem em relação a Neuville.

O gaulês tem uma boa margem de conforto para gerir este domingo em Fafe1, Luílhas, Montim e Fafe2 (Power Stage) - um total de apenas 42,9 quilómetros - e, se o conseguir, garante o quinto triunfo no Rali de Portugal, igualando a marca recorde do finlandês Markku Alen, que celebrou pela última vez no nosso país em 1987.

O terceiro classificado, Dani Sordo, já está a mais de 50 segundos do primeiro lugar.