Ogier e Ostberg dão cartas no centro de Braga

Os carros mais rápidos já concluíram as duas passagens pela Braga Street Stage e o estónio Ott Tanak termina o primeiro dia na liderança do Rali de Portugal, com uma curta vantagem sobre Dani Sordo e Sébastien Ogier.

O centro da cidade dos arcebispos encheu para ver a Braga Street Stage e o espetáculo não desiludiu. Depois de um dia em que teve de "abrir a estrada", Ogier tirou a barriga de misérias e venceu a primeira especial nesta edição do Rali de Portugal, sendo o mais rápido nos 1,9 quilómetros no centro de Braga, batendo Thierry Neuville por dois décimos de segundo e Hayden Paddon por meio segundo.

O francês, tetracampeão do Mundo de ralis, esteve quase a repetir o feito na segunda especial em Braga, mas acabou por ver o triunfo fugir para Mads Ostberg e o segundo posto a ficar nas mãos de Hayden Paddon.

Contas feitas, e depois do acidente de Latvala e dos problemas mecânicos de Kris Meeke e Paddon, Ott Tanak é o líder do Rali de Portugal no final da primeira etapa, com o estónio a ter uma curta vantagem de 4,6 segundos em relação a Dani Sordo e 5 segundos sobre Ogier.

Este sábado, Vieira do Minho, Cabeceiras de Basto e Amarante fazem a sua aparição no Rali de Portugal 2017 - dupla passagem por cada uma das especiais -, com destaque para os 37,5 quilómetros da "maratona" em Amarante.