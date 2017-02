Os melhores anúncios da Super Bowl 2017

Hoje às 00:02, atualizado às 00:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Quem não gosta ou não percebe o que se passa no relvado durante um jogo de futebol americano, acaba por ficar fascinado com as megaproduções publicitárias realizadas de propósito para os minutos mais caros dos anúncios da televisão dos EUA, durante a final do campeonato: a Super Bowl.

Todos os anos, as marcas apostam tudo neste dia em que o valor da publicidade chega a atingir cinco milhões de dólares (cerca de 4,6 milhões de euros) por 30 segundos de antena. Para pôr os estes valores em perspetiva, a final de 2016 teve um máximo de 167 milhões de espetadores com os olhos pregados no ecrã.

Estes são alguns dos anúncios mais comentados - até ao momento - para a Super Bowl deste domingo, que pôs frente a frente os New England Patriots e o Atlanta Falcons.

Wix

Serviço de criação e alojamento de sites produziu uma série de clipes com Gal Gadot e Jason Statham.

Mr. Clean

O funcionário de limpeza dos seus sonhos.

Budweiser

A marca de cerveja é um dos anunciantes que despertam mais atenções. Este ano, fala-se sobre imigração e o sonho americano.

Kia

Melissa McCarthy numa jornada heróica para salvar o planeta.

Audi

Um vídeo para fazer pensar no futuro.

Mercedes

Um pequeno filme realizado pelos irmãos Coen ao som de "Born to Be Wild".

Ford

Lexus

Intel

Nintendo