Os possíveis adversários do Sporting no play-off da Champions

Hoje às 22:24, atualizado às 22:25 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sporting vai entrar no 'play-off' de acesso à fase de grupos da Liga dos Campeões de futebol como cabeça de série, depois de equipas de 'ranking' superior terem sido eliminadas hoje na terceira pré-eliminatória.

Para poder ser cabeça de série no sorteio, o Sporting precisava que quatro de cinco equipas fossem eliminadas, de um lote de Ajax, CSKA Moscovo, Dínamo Kiev, Viktoria Plzen e Club Brugge, sendo que apenas os russos do CSKA conseguiram o apuramento para o 'play-off' na segunda mão, que foi hoje disputada.

O Hoffenheim, que entrou diretamente para esta fase, os Young Boys, que eliminaram o Dínamo Kiev, o Istambul Basaksehir, que deixpu de fora os belgas do Club Brugge, o Steaua Bucareste, que superou o Viktoria Plzen, e o Nice, que eliminou o Ajax, são, assim, os possíveis adversários do clube de Alvalade no play-off da Liga dos Campeões.

O sorteio realiza-se esta sexta-feira, em Nyon.