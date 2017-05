Paços de Ferreira lamenta acidente com adepto

Hoje às 18:56 Facebook

Twitter

Partilhar

O clube pacense emitiu, esta sexta-feira, um comunicado, no qual lamenta o grave acidente pirotécnico que aconteceu no fecho das eleições.

No final das comemorações da vitória de Paulo Meneses, reconduzido esta quinta-feira à presidente do emblema da Mata Real, o rebentamento de um petardo custou a mão a um adepto. O incidente ocorreu já no exterior das instalações do clube, acabando por manchar a festa pela vitória da lista conduzida por Meneses.

"A direção do F. C. Paços de Ferreira vem, pelo presente, lamentar o grave acidente pirotécnico ocorrido com um adepto após o encerramento do ato eleitoral de 11 de maio. Nesse sentido, envia ao sócio e à sua família a solidariedade em todo o sofrimento daí resultante, com a esperança de que tenha uma rápida e eficaz recuperação", pode ler-se no comunicado.

"A direção do F. C. Paços de Ferreira aproveita também para reforçar a sua total oposição ao uso deste tipo de artefactos nas suas instalações desportivas, prometendo reforçar as medidas necessárias à sua efetiva erradicação", acrescenta a nota do Paços.