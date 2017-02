Paços derrota Guimarães

Hoje às 22:30 Facebook

No jogo de abertura da 20.ª jornada da primeira Liga de futebol, disputado nesta noite de sexta-feira, o Paços de Ferreira recebeu e bateu o V. Guimarães, por 2-0.

No Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, Pedrinho e Welthon fizeram os golos dos "castores".

Com este triunfo, o quinto da temporada, o Paços subiu, provisoriamente, ao 13.º lugar e ficou mais destacado acima da linha de sobrevivência na primeira liga, sete pontos à frente do Nacional e do Tondela, que ocupam as duas últimas posições da classificação.

Independentemente do que aconteça nos outros jogos da jornada, o Vitória manterá a quinta posição, última de acesso à Liga Europa. A equipa de Guimarães poderá, contudo, perder terreno para os rivais mais próximos: o Braga, quarto classificado, com mais um ponto, jogará na segunda-feira, em casa, com o Estoril; e o Marítimo, sexto, a sete pontos dos vitorianos, recebe o Moreirense, também na segunda-feira.