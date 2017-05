Paços Ferreira e Feirense passam ao lado de polémica com apostas

Hoje às 21:53, atualizado às 21:54 Facebook

Twitter

Partilhar

Responsáveis do Paços de Ferreira e do Feirense relativizaram o episódio do cancelamento das apostas no 'Placard' para o encontro de hoje, assegurando que estavam focados apenas no jogo.

No final do encontro que o Feirense venceu por 1-0, o técnico vencedor, Nuno Manta Santos, que surgiu na sala de imprensa acompanhado pelo administrador da SAD, Jorge Gonçalves, disse apenas que ouviu falar da situação, mas que o foco do grupo estava somente no jogo.

"Quando entrámos em estágio, apenas falamos do jogo, não falámos disso. Somente tivemos conhecimento, ouvi e nada mais. Assisti a um jogo de futebol bastante emotivo e tranquilo", disse Nuno Manta Santos.

A mesma ideia seria mais tarde repetida pelo seu homólogo pacense, Vasco Seabra, que lembrou que "todos são profissionais" e que é no jogo dentro das quatro linhas que têm o foco.

Nuno Manta Santos relativizou, por outro lado, o facto de ser a segunda vez esta época que apostas no 'Placard' para os jogos do Feirense são canceladas (já tinha acontecido na receção ao Rio Ave, a 06 de fevereiro), e, para 'matar' o assunto, o administrador da SAD do clube, Jorge Gonçalves, esclareceu que "a posição oficial já foi tomada em comunicado pela Liga de Clubes".

Nessa informação, a entidade que rege os campeonatos profissionais em Portugal solicitou esclarecimentos à Santa Casa da Misericórdia, que tutela o jogo de apostas conhecido por 'Placard', pedindo ser informada dos procedimentos em curso, e reiterou "confiança absoluta" nos clubes, respetivas SAD e agentes desportivos.

A Santa Casa informou hoje em comunicado que o seu departamento de jogos "decidiu não aceitar mais apostas no 'Placard' para o jogo Paços de Ferreira - Feirense", entretanto realizado, e que procedeu à "anulação das apostas registadas até ao momento, cumprindo o disposto no regulamento do jogo".

Já em fevereiro, a Santa Casa suspendeu as apostas no 'Placard' relativamente ao jogo também com o Feirense, mas frente ao Rio Ave, uma situação que foi explicada com o grande afluxo de movimentos.

Na altura, o provedor Pedro Santana Lopes apontou que, "quando há um excesso de concentração de apostas, num prognóstico ou num jogo - cada jogo tem três prognósticos no 'Placard' - num curto espaço de tempo, soam as campainhas de alarme".