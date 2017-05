Paixão de Nélson dá a volta ao Mundo

Norberto Vasconcelos Sousa Hoje às 17:01 Facebook

Twitter

Partilhar

As celebrações da conquista do título da A.F. Aveiro e a consequente subida ao Campeonato de Portugal do Sp. Espinho tiveram um impacto ainda mais forte graças a Nélson Saragoça.

Um menino, de sete anos, que emocionou o universo do futebol pela forma como, em tronco nu, agitou uma bandeira no apoio à equipa. Três dias depois de se tornar o adepto mais famoso do clube, teve o privilégio de conhecer os ídolos e regressou a casa com um sorriso e uma bola autografada pelo plantel.

Nélson Saragoça vive no Porto, mas é em Espinho, terra da família paterna, onde tem a grande paixão. Sempre que possível, apoia os "Tigres" da Costa Verde junto à claque, os Desnorteados, e não se cansa de incentivar os ídolos. "Gosto do F.C. Porto, mas o Espinho é o meu clube do coração. Adoro vir ver os jogos e puxar pela equipa", afirma, com um brilho no olhar, enquanto cumprimenta os jogadores. "Gosto de todos, mas mais do Carlitos e do Lima. Fiquei feliz de conhecer os jogadores. Foi muito fixe", diz, radiante, Nélson.

"Fiquei famoso? O que é isso?" pergunta, em jeito inocente. Nélson Saragoça, que só pretende "ter um equipamento do Espinho e entrar em campo com a equipa". Desejos que a Direção do clube vai realizar no próximo jogo em casa. Um prémio para Nélson Saragoça, um adepto que personifica o que de melhor há no futebol. A paixão.