Palhinha estreia-se de leão ao peito na Madeira

Num onze com várias novidades, a grande alteração promovida por Jorge Jesus, treinador do Sporting, para a visita ao Marítimo, este sábado, às 18.15 horas, é a estreia de João Palhinha.

O jovem médio resgastado recentemente do empréstimo ao Belenenses, jogará pela primeira vez na equipa principal dos leões. William Carvalhou ficará, assim, de fora.

Além da mudança no meio campo, também na defesa há novidades. Schelotto e Marvin regressam à titularidade nos corredores defensivos. Bruno César permanece no onze, mas adianta-se no terreno.

Ainda na defesa, destaca para a continuidade de Paulo Oliveira ao lado de Sebastián Coates. Rúben Semedo já não está castigado, mas Jesus mantém a aposta no central contratado há duas temporadas ao V. Guimarães.

Conheça os onzes:

Sporting: Rui Patrício; Schelotto, Coates, Paulo Oliveira e Zeegelaar; João Palhinha, Adrien, Gelson e Bryan Ruiz; Bruno César e Bas Dost.

Marítimo: Charles; Patrick, Maurício, Raúl Silva e Deyvison; Erdem Sen, Éber Bessa e Fransérgio; Ghazaryan, Dyego Sousa e Edgar Costa.