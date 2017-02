Palhinha faz de Adrien na Amoreira

Luís Mota Hoje às 18:04 Facebook

Está encontrado o sucessor de Adrien Silva para as próximas semanas. Jorge Jesus, treinador do Sporting, lançou Palhinha no onze leonino que defronta, este sábado, na Amoreira, o Estoril, na 23.ª jornada da Liga.

Acompanhe aqui o jogo, minuto a minuto.

Além da troca no meio campo, pois o capitão dos leões está castigado e lesionado (enfrenta uma paragem de pelo menos seis semanas), em relação ao jogo anterior, frente ao Rio Ave, o técnico verde e branco abdicou de Bruno César na frente, promovendo o regresso de Bryan Ruiz à titularidade.

Conheça os onzes:

Estoril: Luís Ribeiro; Ailton, João Afonso, Diakhité e Joel Ferreira; Afonso Taira, Yarchuk e Eduardo; Matheus Índio, Bruno Gomes e Licá.

Sporting: Rui Patrício; Schelotto, Coates, Paulo Oliveira e Jefferson; Gelson Martins, William, Palhinha, Bryan Ruiz; Alan e Bas Dost.