Várias dezenas de adeptos do Hertha de Berlim e do Eintracht de Frankfurt envolveram-se em cenas de violência, este sábado, antes da partida entre as duas equipas na capital alemã.

Os incidentes foram gravados e difundidos nas redes sociais, com a polícia a efetuar várias detenções, como se pode ver no segundo vídeo.

O Hertha venceu o Eintracht, por 2-0, e ultrapassou o rival deste sábado, ocupando, agora, a quinta posição da Bundesliga.