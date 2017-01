Paulo Duarte nos quartos de final da CAN

JN Hoje às 22:06 Facebook

A seleção do Burkina Faso, orientada pelo português Paulo Duarte, apurou-se, neste domingo, para os quartos de final da CAN-2017, ao vencer a Guiné Bissau por 2-0.

Golos de Rudinilson (na própria baliza) e de Bertrand Traore valeram o triunfo ao Burkina Faso, que terminou a primeira fase com cinco pontos, na frente do Grupo A.

Ao oitavo jogo na CAN, Paulo Duarte estreou-se a vencer na prova, ultrapassando a fase de grupos da competição pela primeira vez, naquela que é a sua terceira participação.



Na outra partida do grupo, o anfitrião Gabão não foi além de empate a zero diante dos Camarões, sendo afastado da competição, tal como a Guiné-Bissau.