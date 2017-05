Paulo Fonseca exulta com a subida do Desportivo das Aves à Liga

JN Ontem às 19:47 Facebook

Há amores que são para a vida e esse parece ser o caso da relação entre o treinador Paulo Fonseca e o Desportivo das Aves. Mesmo só tendo orientado o clube durante um ano, o técnico festejou efusivamente o regresso dos avenses ao principal escalão do futebol português.

"Sempre a torcer pelo Aves, hoje vamos festejar a subida do nosso Aves", diz o ex-técnico do F. C. Porto, num vídeo partilhado nas redes sociais, nesta segunda-feira, antes de, ao lado da equipa técnica que o acompanha no Shakhtar, desatar a saltar e a cantar pelo clube de Santo Tirso.

Um empate frente ao União da Madeira, no domingo, permitiu ao Desportivo das Aves garantir o regresso à Liga dez anos depois.