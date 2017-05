Paulo Meneses reeleito na presidência do Paços

Ontem às 23:12 Facebook

O atual presidente do Paços de Ferreira, Paulo Meneses, venceu de forma concludente as eleições desta quinta-feira, sendo reeleito para o biénio 2017/19 com 4004 votos, contra 1278 da lista de Carlos Barbosa.

"Estou feliz, porque as pessoas usaram do direito e dever de fazerem a sua escolha. A partir de hoje o Paços de Ferreira é um clube só. Neste momento estou focado em cumprir o meu programa, tal como prometido aos associados", afirmou, Meneses.

Pela primeira vez na história do emblema houve duas listas a sufrágio com Carlos Barbosa, presidente entre 2010 e 2014, a liderar a oposição à direção liderada por Paulo Meneses. Depois de uma campanha dura, com ataques pessoais à mistura, o interesse dos associados pacenses fez-se refletir numa presença massiva no dia da votação.

Num universo de 1591 sócios com direito a voto - sócios com menos de dois anos de filiação, menores de 18 anos, sócios empresa ou com quotizações em atraso não podiam votar - foram 982 os que foram às urnas manifestar a sua preferência fazendo com que a abstenção descesse para uns pouco habituais 38%.

Depois de um dia de votação, que decorreu de forma ordeira, os resultados finais confirmaram a recondução da atual direção, que sofreu ligeiras modificações, mas manteve a espinha dorsal que liderou o clube nas últimas três épocas. Assim, o futuro do emblema continuará sem grandes alterações ficando o futebol profissional a cargo de Rui Seabra, braço direito de Paulo Meneses.

Para a Assembleia Geral foi indigitado Joaquim Ferreira, com o Conselho Fiscal a ficar a cargo de Carlos Alves. É com esta equipa que Paulo Meneses pretende cumprir as promessas constantes do caderno eleitoral que têm como palavra de ordem: sustentabilidade. Após o anuncio do triunfo da lista A, Fernando Sequeira, líder da Assembleia Geral, apelou a que se enterrasse o machado de guerra. Paulo Meneses celebrou o triunfo com um prologando abraço à esposa.