Paulo Sousa e Paulo Fonseca vencem na Liga Europa

Bons resultados dos dois técnicos portugueses na primeira mão dos 16 avos de final da segunda competição europeia.

A Fiorentina, de Paulo Sousa, venceu por 1-0 no terreno do Borussia Monchengladbach, tal como o Shakhtar Donetsk, de Paulo Fonseca, na deslocação ao Celta de Vigo. As equipas italiana e ucraniana ficam, assim, em boa posição para seguirem em frente na prova, que já não conta com clubes lusos.

Menos positivo foi o resultado obtido pelo Olympiacos, de Paulo Bento, que não foi além do 0-0 na receção ao Osmanlispor, da Turquia. Nesta partida, os portugueses Diogo Figueiras e André Martins foram utilizados de início pelo técnico da equipa grega.

Nos jogos realizados esta quinta-feira à tarde, a maior supresa foi a vitória do Gent, que eliminou o Braga na fase de grupos, sobre o favorito Tottenham, por 1-0.