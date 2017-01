Paulo Sousa eliminado da Taça de Itália

Hoje às 22:47, atualizado às 22:49 Facebook

Twitter

Partilhar

A Fiorentina perdeu em Nápoles e falhou o apuramentos para as meias-finais da competição.

A Fiorentina, comandada pelo treinador português, Paulo Sousa, caiu nos quartos de final da Taça de Itália. Nesta terça-feira, a equipa "viola" perdeu em Nápoles pela margem mínima (1-0).

Depois de uma primeira parte sem golos, foi o espanhol Callejón a decidir o encontro, ao fazer o gosto ao pé à passagem dos 70 minutos.

Na quarta-feira, a Juventus, adversária do F. C. Porto na Liga dos Campeões, defronta o AC Milan também com os olhos nas meias-finais da Taça de Itália.