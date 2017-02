Pedro Carmona sonha ganhar 5-0 ao Benfica

Hoje às 18:02 Facebook

O treinador do Estoril-Praia, Pedro Gómez Carmona, confessou que o resultado perfeito na primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, frente ao Benfica, seria 5-0, mas que ganhar por 1-0 já seria positivo.

Em conferência de imprensa de antevisão do jogo com os tricampeões nacionais, realizada no Estádio António Coimbra da Mota, o técnico espanhol enalteceu também o valor de "um rival muito complicado", sublinhando a "confiança e ambição de fazer uma surpresa" no desafio desta terça-feira.

"O resultado perfeito para irmos tranquilos para uma segunda mão? 5-0. Isso seria perfeito. Um resultado realista? 1-0", afirmou o treinador estorilista, acrescentando: "O melhor resultado é ganhar, mas o ideal seria não sofrer golos em casa".

Considerando o Benfica o adversário "mais difícil que podia calhar" à sua equipa nestas meias-finais, nas quais estão também presentes Vitória de Guimarães e Desportivo de Chaves, Pedro Gómez Carmona lembrou uma vez mais a questão do tempo de descanso para esta partida, já que os encarnados dispuseram de mais 24 horas de repouso em relação aos estorilistas.

Paralelamente, revelou a tática para tentar travar a equipa de Rui Vitória. "Creio que o mais difícil é tirar a bola ao Benfica. Eles gostam de ter a posse de bola e se lhe tirássemos isso criaríamos muitas dificuldades. Se queremos passar, temos de fazer tudo muito bem", referiu.

Contra o Estoril joga ainda o passado, que diz que há mais de 60 anos que o clube não vence o Benfica. Perante o peso dos anos, Pedro Gómez Carmona mostrou vontade de reescrever a história: "As estatísticas existem para se quebrar. São importantes, mas em algum momento têm de se romper. Temos confiança que este ano possamos conseguir vencer o Benfica".

A 180 minutos de poder levar o Estoril a uma final da Taça de Portugal, Pedro Gómez Carmona garantiu já ter avisado os jogadores para não pensarem na festa do Jamor.

"Digo-lhes para não pensarmos nas celebrações antes de jogarmos e não estamos a pensar nisso", sentenciou.

O desafio entre Estoril e Benfica, referente à primeira mão da meia-final da Taça de Portugal, está marcado para as 20.15 horas desta terça-feira, no Estádio António Coimbra da Mota, e será dirigido pelo árbitro Jorge Ferreira (Associação de Futebol de Braga).