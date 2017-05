Pedro Henrique (V.Guimarães) e Estoril vencem prémios fair-play

Hoje às 16:36 Facebook

O futebolista Pedro Henrique, do Vitória de Guimarães, e o Estoril Praia venceram os prémios fair-play da Liga, na época 2016/17. A distinção visa premiar o comportamento correto na relação com os adversários.

O anúncio dos vencedores foi feito nesta sexta-feira, véspera do início da última jornada do campeonato.

De referir que o prémio fair-play foi instituído, pela primeira vez, na temporada que agora se aproxima do final. Os clubes são avaliados, em todas as provas, pelos delegados da Liga, com base em regulamento próprio, enquanto os jogadores são distinguidos pela conduta desportiva, em pleno jogo, ao longo da época.

A entrega dos prémios decorrerá durante a 34.ª e última jornada da Liga, antes do início das partidas que envolvem os premiados.