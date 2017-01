Pedro Madeira Rodrigues ataca postura de Bruno de Carvalho

Ontem às 22:05 Facebook

Pedro Madeira Rodrigues apresentou esta quinta-feira a lista candidata à presidência do Sporting, onde figuram dois nomes que pertenceram à direção de Bruno de Carvalho, e um programa eleitoral que promete, entre outros, resgatar a academia de Alcochete.

O candidato à direção leonina, que apontou baterias à postura, discurso e promessas de Bruno de Carvalho nos últimos quatro anos, salientou a importância de recolocar o Sporting no rumo dos triunfos e voltar a apostar na formação.

"Vamos recuperar o tempo perdido nos últimos quatro anos. Vamos introduzir uma estrutura moderna e profissional para o futebol, que garantirá rigor nas contratações e dispensas e evitará que se façam erros por incompetência. Foi com a atual direção que a Academia do Sporting deixou de ser nossa e é propriedade de um banco. Estamos a preparar um consórcio de investidores para resgatá-la e para que esta nossa joia da coroa volte para o Sporting, de onde nunca deveria ter saído", prometeu.

Além destes dois pontos, Pedro Madeira Rodrigues quer ainda que o Sporting volte a deter a maioria do capital da SAD, preparando para isso a recompra de VMOC's. No campo do marketing esta candidatura promete alargar a rede de 'Lojas Verde', garantir, à semelhança de Bruno de Carvalho, o 'naming' do Estádio José Alvalade, da Academia e do pavilhão, bem como reforçar a marca Sporting com a criação de escolas "com especial ênfase nos nos PALOP's".

Em relação ao futebol, o candidato garante que Jorge Jesus, por ter mais dois anos e meio de contrato, continuará à frente dos destinos dos 'leões' e pretende que a equipa principal não detenha mais de 23 jogadores e que a equipa B seja uma plataforma de transição dos jovens formados na Academia.

"Vamos reforçar a nossa formação que será a nossa força brutal, motor do desenvolvimento estruturante do nosso clube. Vamos introduzir uma estrutura moderna e profissional para o futebol, que garantirá rigor nas contratações e dispensas e evitará que se façam erros por incompetência. Não é admissível que se tenham cometido erros como os que se cometeram nos últimos anos", afiançou.

Da lista apresentada por Pedro Madeira Rodrigues, destaque para a presença de Vítor Ferreira, antigo vice-presidente de Bruno de Carvalho, que será o responsável pelas relações institucionais, e Rui Morgado, que saiu do Sporting em desacordo com o atual presidente, e que é candidato à presidência da Mesa da Assembleia Geral.

Mário Saldanha, que foi presidente de Federação Portuguesa de Basquetebol, está do lado de Pedro Madeira Rodrigues e ocupará, se for eleito, a pasta das modalidades.

As eleições à presidência do Sporting realizam-se a 04 de março. Até ao momento existem duas listas candidatas. Com o atual presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, a ser também candidato.