Pedro Meireles vence para o Nacional de Ralis

Pedro Meireles já terminou a 12.ª especial do Rali de Portugal e garantiu a vitória para o Campeonato Nacional de Ralis (CNR), já que a tirada de Amarante era a última a contar para o CNR.

Depois das desistências, na sexta-feira, de José Pedro Fontes, devido a acidente, e de Miguel Barbosa, o piloto da Skoda ficou com caminho aberto para garantir a pontuação máxima no Rali de Portugal e, assim, ascender à liderança do CNR.

Pedro Meireles foi o 28.º mais rápido em Amarante e segue na 24.ª posição da geral, sendo o segundo melhor português, atrás de Miguel Campos (20.º), que não entra nas contas do CNR.