Pedro Proença quer o vencedor da Taça da Liga nas competições europeias

O presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP), Pedro Proença, disse hoje que o próximo passo na promoção da Taça da Liga de futebol será o de garantir ao seu vencedor o apuramento direto para as competições europeias.

"Esta direção [da Liga] envolveu-se nesse conceito porque, fundamentalmente, quer dar palco a todos aqueles que, de uma forma clara, se envolvam nesta competição. Esse é um desejo desta direção", afirmou o responsável, durante a apresentação da 'final four' da Taça da Liga, que se realiza no Estádio Algarve entre quarta-feira e domingo.

Pedro Proença destacou que a Liga tem dado "sinais" a todos os seus parceiros sobre a importância da competição e que, depois da definição do agendamento como um "passo enorme", esta será a fase seguinte.

"Posso adiantar que o tema da possibilidade de o vencedor desta competição poder ir a uma competição europeia será discutido na próxima assembleia-geral de clubes", revelou o dirigente, depois de ser questionado sobre uma proposta já avançada pelo treinador do Sporting, Jorge Jesus.

O presidente da Liga de clubes salientou que, depois dos "erros do passado recente" que tornaram a competição "moribunda", a sua direção caminhou no sentido de definir um "modelo novo", com o qual se sente satisfeito.

"Foi uma remodelação completa, um conceito dirigido completamente para as famílias. Estamos todos extremamente satisfeitos com o novo formato e modelo. Este modelo é para ficar. Atribuímos aqui o primeiro título da época e reconhecemos o 'campeão de inverno'", salientou, frisando igualmente o baixo custo dos bilhetes para os três encontros, entre cinco e 15 euros.

Pedro Proença sublinhou também que a 'final four' da prova, na sua 10.ª edição, vai contar com a presença dos três clubes que já venceram a competição: Benfica, com sete triunfos, e Vitória de Setúbal e Sporting de Braga, com um cada.

Uma das novidades desta fase final da Taça da Liga, em termos tecnológicos, será a concretização da segunda fase do projeto e-Liga, em parceria com a Samsung, com um relógio inovador que permite à equipa de arbitragem transmitir com maior rapidez as informações oficiais relativas às partidas.

"É um projeto revolucionário e único a nível mundial. Será reproduzido nas grandes ligas europeias, que já manifestaram interesse em conhecer o projeto", afirmou Pedro Proença.

A organização apresentou ainda o dispositivo de segurança para esta fase final, sem revelar o número de agentes envolvidos - que será flexível consoante a lotação de cada jogo -, pedindo aos adeptos que cheguem o mais cedo possível, estando as portas do Estádio Algarve abertas para cada encontro a partir das 18:45.

Vitória de Setúbal e Sporting de Braga discutem a primeira meia-final na quarta-feira, enquanto Benfica e Moreirense jogam no dia seguinte, disputando-se ambos os jogos às 20:45.