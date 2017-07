Pedro Sousa derrotado na final

Hoje às 16:33 Facebook

O tenista português Pedro Sousa, primeiro cabeça de série, perdeu este domingo com o francês Calvin Hemery, oitavo favorito, a final do torneio "challenger" de Tampere, na Finlândia.

Pedro Sousa, que ocupa a posição 156 do "ranking" mundial, perdeu com Hemery, número 213 do circuito, em dois "sets", pelos parciais de 6-3 e 6-4, em uma hora e cinco minutos.

Na segunda vez que os dois jogadores se cruzaram no circuito, o jogador francês voltou a levar a melhor, dois anos depois de ter batido Pedro Sousa na ronda inaugural da qualificação para a edição de 2015 do torneio de Mestre, Itália. O número dois português disputou a segunda final de um "challenger" este ano, depois de se ter sagrado campeão no torneio de Francavilla, Itália.