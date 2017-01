Pep Guardiola diz que final de carreira está próximo

Ontem às 22:57 Facebook

Twitter

Partilhar

O espanhol Pep Guardiola, treinador do Manchester City, assumiu esta segunda-feira, numa entrevista à NBC, que a sua carreira no futebol está a aproximar-se do fim.

"No Manchester City, estarei três anos ou mais tempo, mas estou a aproximar-me do final da minha carreira como treinador, tenho a certeza", disse na entrevista emitida pela cadeia norte-americana.

Na entrevista Guardiola, que está a cumprir a primeira de três temporadas de contrato com a equipa inglesa, confessou que não se vê como técnico aos 60 ou 65 anos.

"O que gosto de imaginar é que o próximo passo será melhor. Caso contrário, não estarei aqui", sublinhou.

Questionado sobre qual será o seu futuro quando deixar os bancos de futebol, o espanhol, de 45 anos, apontou para outro desporto: "Se me procurares, estarei num campo de golfe".

O Manchester City, que hoje venceu o Burnley por 2-1 em jogo da 20.ª jornada, é terceiro na Liga inglesa, com 42 pontos, menos sete do que o líder Chelsea.