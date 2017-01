Petardo obriga jogadores do Moreirense a serem assistidos

JN Hoje às 21:49, atualizado às 22:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Foram minutos agitados os que antecederam o intervalo do encontro entre Braga e Moreirense, na final da Taça da Liga.

Os jogadores orientados por Augusto Inácio encontravam-se a festejar o primeiro golo da partida, apontado por Cauê, de grande penalidade, quando um petardo, proveniente da bancada dos adeptos do Braga, rebentou junto deles.

Com o impacto, Roberto e Geraldes ficaram caídos no relvado, com muitas queixas, tendo mesmo de ser assistidos, situação que motivou a interrupção do encontro durante vários minutos.

Pouco depois, Artur Soares Dias apitou para o descanso. Ao intervalo, o Moreirense vencia por 1-0, depois de um primeiro tempo com poucas oportunidades.