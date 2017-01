Pilotos do Dakar solidários com vítimas de enxurrada

Ontem às 21:39 Facebook

Os pilotos do Dakar2017 solidarizaram-se esta quarta-feira com as vítimas do deslizamento de terras ocorrido na província de Jujuy, Argentina, que causou duas vítimas mortais e levou à suspensão da nona etapa da prova todo-o-terreno.

"É uma pena que não se possa realizar a etapa, mas isto é apenas desporto. O drama é o que vive a povoação afetada, que perdeu as suas casas e pertences", disse Nani Roma (Toyota).

Pelo menos duas pessoas morreram e um milhar teve de abandonar as suas casas depois de um aluimento de terras em Volcán, a 1530 quilómetros a noroeste de Buenos Aires.

A também espanhola Cristina Gutiérrez (Mitsubishi) disse sentir-se "próxima de todos os afetados", recordando que foram "anfitriões incríveis".

"Está claro que o Dakar é o evento nacional aqui e o que aconteceu é uma situação muito difícil, que ninguém merece. É algo que não esquecerão, mas oxalá que o Dakar volte e que este povo volte a ser feliz", acrescentou.

A compatriota Laia Sanz (KTM) lamentou a suspensão da etapa, "mas era o lógico depois do que aconteceu", defendeu.