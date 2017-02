Pinto da Costa critica arbitragem no jogo com a Juventus

JN Hoje às 22:37, atualizado às 23:11 Facebook

Pinto da Costa, presidente do F.C. Porto, revelou-se critico da arbitragem de Felix Brych, juiz do embate do jogo frente à Juventus, na noite desta quarta-feira, no Dragão. O dirigente mostrou uma imagem com o pé de Herrera, totalmente cortado, que considerou "incrível".

"A partida ficou marcada pela expulsão de Alex Teles, mas o nosso jogador Herrera ficou o pé neste estado. Incrível. É o futebol que não compreendo", referiu o líder dos dragões, exibindo uma foto com o pé do mexicano totalmente cortado.

"Durou um par de minutos. Depois da expulsão foi um jogo de sentido único com sequências como estas, graves, do estado do pé de Herrera", destacou o responsável sobre o confronto.