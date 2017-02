Pinto da Costa deu sorte em duas rodas

Teixeira Correia Hoje às 18:06, atualizado às 18:08 Facebook

Antes do final da etapa rainha da Volta ao Algarve, ganha pelo corredor do W52/F. C.Porto, Amaro Antunes, o presidente dos dragões, Pinto da Costa, fez o "ensaio da vitória".

A cerca de 600 metros da meta, num grupo de amigos, o presidente do F. C. Porto, acompanhado de Adriano Teixeira de Sousa, o patrocinar e patrão da W52, degustou várias iguarias do Algarve.

Depois, Pinto da Costa, com a ajuda de Adriano de Sousa, montou num bicicleta de um cicloturista francês que parou junto ao líder portista "preparou-se" para pedalar pela serra do Malhão acima.

"Deixem-me, que vou a caminho da meta" brincou Pinto da Costa. Era o presságio de uma vitória portista na Volta. O triunfo na etapa de Amaro Antunes significou a vitória de um corredor português, 12 anos depois de em 2005, Hugo Sabido, ter conquistado a etapa no Alto do Malhão.

A presença de Pinto da Costa foi encarada como o talismã para a vitória portista.