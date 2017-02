Pinto da Costa: "Já nos enterraram tantas vezes"

Hoje às 15:57, atualizado às 15:58 Facebook

Presidente do F. C. Porto elogiou o reforço contratado ao Vitória de Guimarães e abordou a recuperação no campeonato.

A acompanhar a Volta ao Algarve em bicicleta, sobretudo o desempenho da equipa W52-F. C. Porto-Mestre da Cor, Pinto da Costa abordou o desempenho da equipa de futebol, instalada provisoriamente no primeiro lugar do campeonato depois do triunfo sobre o Tondela.

"Foi importante a contratação de Soares. Não vou dizer que foi a chave, porque quando ele chegou já estávamos em ciclo de viragem. Se formos buscar só esse jogador, é porque sentimos que foi importante para a própria equipa. Foi extremamente bem recebido porque além do seu valor como jogador como pessoa é à F. C. Porto. Integrou-se e foi uma mais-valia", adiantou o presidente dos dragões sobre o brasileiro contratado ao Vitória de Guimarães, autor de quatro golos nos últimos três jogos.

Já nos enterraram tantas vezes que já tenho tantos caixões preparados em Lisboa

Pinto da Costa também abordou a recuperação da equipa no campeonato depois de ter estado a seis pontos do Benfica: "Ao longo destes anos que sou presidente do F. C. Porto já nos enterraram tantas vezes que já tenho tantos caixões preparados em Lisboa para nos enterrar. Já levo isso na desportiva, portanto não me diz nada. Independentemente dos resultados serem melhores ou piores, no F. C. Porto nunca desistimos. Fizemos sempre o melhor e o melhor acaba por vir ao de cima. Quando estavam preparados para pintar muitas casas tiveram de guardar as tintas, o F. C. Porto está pujante".

Em declarações à TVI24, o presidente dos dragões não emitiu qualquer opinião sobre a reunião do Benfica com o Conselho de Arbitragem.