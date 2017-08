Pinto da Costa recupera e vai receber Sérgio Conceição na CUF

Hoje às 19:52, atualizado às 19:53 Facebook

Nélson Puga garantiu que o presidente do F.C.Porto vai regressar "forte" e que já se encontra no ativo.

Depois de receber alta do Hospital de S. João, Pinto da Costa iniciou uma nova fase de recuperação no Hospital da Cuf.

Em declarações ao Porto Canal, o médico Nélson Puga garante que o presidente dos dragões "optou por ficar na Cuf por não ter as mesmas condições em casa e para não ter de se deslocar para os locais onde tem de fazer duas sessões de fisioterapia."

O médico esclareceu, ainda, que o líder dos azuis e brancos "fraturou várias costelas e não outros ossos" e que se espera uma "recuperação dolorosa". No entanto, garantiu que o presidente dos dragões vai "regressar forte e totalmente recuperado".

Quanto ao regresso ao trabalho, Nélson Puga garantiu que ainda não há data de regresso, mas que o presidente do F.C.Porto já se "encontra no ativo e a trabalhar, mas não em presença física, e vai reunir, em breve, com o treinador. Estará por dentro de todas as situações. Ele está muito satisfeito com os resultados da equipa. Será um regresso de dentro de dias e não de semanas".

Recorde-se que Jorge Nuno Pinto da Costa recupera da fratura de três costelas, sofrida numa queda em casa, na semana passada.