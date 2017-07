Ana Tulha com Miguel Pataco Hoje às 00:41 Facebook

O presidente do F. C. Porto, Pinto da Costa, teve alta do Hospital de São João, no Porto, e foi transferido, na manhã de segunda-feira, para uma unidade de saúde privada na cidade Invicta.

O presidente dos dragões vai dar início à fase de reabilitação física da fratura de três costelas, sofridas numa queda em casa, na semana passada.

