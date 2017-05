Piqué internado de urgência falha jogo do Barça

Hoje às 17:51 Facebook

O futebolista Gerard Piqué, do F. C. Barcelona, foi internado de urgência devido a uma dor abdominal e vai falhar o jogo com o Las Palmas, no domingo, da 37.ª da jornada da Liga espanhola.

O período de ausência de Piqué não foi avançado pelo clube e dependerá da evolução do problema que o afeta. No sentido inverso, Lucas Digne, que apresentou queixas musculares no jogo contra o Villarreal, já teve alta.

A lista de convocados divulgada pelo F. C. Barcelona para a deslocação a Las Palmas inclui os jogadores da filial Cales Aleña e Marlon Santos. Ausentes continuam Mathieu, Rafinha e Alex Vidal.

O F. C. Barcelona lidera a Liga espanhola com os mesmos 84 pontos do Real Madrid, segundo classificado, com menos um jogo.