Messi não vai aos prémios FIFA

Messi, Iniesta, Piqué e Suárez não estarão em Zurique, onde, esta segunda-feira, serão entregues os prémios "The Best".

Lionel Messi, principal adversário de Cristiano Ronaldo na luta pelo prémio "The Best", não marcará presença na Gala FIFA, agendada para esta segunda-feira, devido a uma decisão do Barcelona.

Para além do avançado argentino, também Gerard Piqué, Andrés Iniesta e Luís Suárez, cujas presenças estavam previstas, não viajaram para Zurique, na Suíça. O Barcelona estará representado apenas por cinco elementos da Direção do clube.

Em comunicado, o emblema catalão justificou-se com a preparação da equipa para a segunda mão da eliminatória da Taça do Rei, com o Athletic Bilbao, agendada para quarta-feira.