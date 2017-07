Plantel do FC Porto passeia junto à praia

Hoje às 12:54 Facebook

Antes do quarto jogo particular da pré-temporada, esta noite com o Portimonense, no Estádio do Algarve, os jogadores aproveitaram a manhã para um passeio junto à praia.

Após ter jogado ontem com o Lusitano Vila Real de Santo António, Sérgio Conceição resolveu substituir o treino dos dragões, agendado para as 10 horas, por um momento de descontração junto à unidade hoteleira de Lagos onde a equipa está instalada.

O jogo frente ao Lusitano terminou com uma goleada dos "azuis e brancos" por 5-0. Os marcadores de serviço foram Sérgio Oliveira, Rui Pedro, Aboubakar (2) e Soares.

Os "dragões" estão a preparar a temporada num estágio que está a decorrer em Lagos, no Algarve, e que termina no próximo sábado (dia 29).