Jogadores do Benfica homenageiam adepto que morreu afogado

O plantel principal do Benfica prestou, nesta sexta-feira, homenagem a Valdir Tavares, sócio do clube, que morreu no dia um de maio, quando arriscou a própria vida para salvar um casal que se afogava na praia da Costa da Caparica, em Almada.

Luisão, capitão de equipa do Benfica apresentou, em nome de todo o grupo de trabalho, no Caixa Futebol Campus, no Seixal, as condolências à família de Valdir Tavares, que tinha 31 anos.

No dia da ocorrência, com a ajuda de alguns surfistas, o indivíduo de nacionalidade cabo-verdiana, conseguiu salvar um casal que estava em risco no mar, mas não resistiu e acabou por falecer.

"Fizemos esta singela mas muito sentida homenagem ao Valdir, que consideramos tão campeão como nós", disse o capitão dos encarnados, que ofereceu à família do associado benfiquista uma camisola autografa por todo o plantel, com o número 36.