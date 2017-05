Portista Danilo já faz treino condicionado

JN Hoje às 16:26 Facebook

Afastado dos relvados desde o jogo do F. C. Porto com o Feirense (30-ª jornada da Liga), devido a um corte no joelho esquerdo que o levou a ser suturado com nove pontos, Danilo Pereira voltou, nesta terça-feira, ao treino condicionado.

Esta foi a principal novidade do regresso ao trabalho dos dragões (depois de cumprido um dia de folga), com vista à preparação para a receção ao Paços de Ferreira, agendada para domingo.

De acordo com a nota informativa publicada no site do clube, o treinador Nuno Espírito Santo chamou ainda ao plantel principal os "bês" Raúl Gudiño (guarda-redes) e Fernando Fonseca, o lateral que foi titular no último jogo da equipa principal do F. C. Porto, frente ao Marítimo, tendo sido substituído já perto do fim do encontro.

Os portistas, que, no sábado, ficaram a cinco pontos do líder Benfica, após o empate (1-1) com os insulares, na Madeira, voltam a treinar na quarta-feira, pelas 10 horas, novamente no Olival, com uma sessão que terá os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.