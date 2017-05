Portugal com convite para a Copa América

Hoje às 19:21 Facebook

A Conmebol e a Confederação Brasileira de Futebol, organizadora da Copa América, pretendem convidar seis seleções para o torneio de 2019, entre as quais a de Portugal.

Por ocasião do congresso da FIFA, que decorre no Bahrein, a CBF revelou que pretende alargar o torneio a seleções de outros continentes. O sítio GloboEsporte.com adianta que, além das dez seleções integrantes da confederação sul-americana, serão endereçados convites a Portugal, Espanha, México, Estados Unidos, Japão e China.

Na conciliação de interesses desportivos e comerciais, a organização da Copa América 2019 tenciona juntar no torneio craques como Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi, Suarez ou Iniesta, estrelas planetárias que darão mais universalidade à mais velha competição internacional de seleções, que vai para a 46.ª edição.

Outras federações, como as da Austrália e a da Coreia do Sul, também já manifestaram interesse em participar no torneio. A CBF ainda negoceia a abertura de mais seleções.

A Copa América de 2019 será a última disputada em anos ímpares (passará a organizar-se de quatro em quatro anos, a partir de 2024). O torneio será disputado em sete cidades e oito estádios do Brasil.