Portugal joga com a Suécia na Madeira

O remodelado Estádio dos Barreiros, no Funchal, será palco do jogo de preparação entre a seleção portuguesa e a congénere da Suécia, marcado para 28 de março.

O desafio particular com a Suécia será disputado três dias depois do Portugal-Hungria, da quinta jornada do grupo B da fase de qualificação para o Mundial 2018, a disputar no Estádio da Luz, em Lisboa.

A última vez que a seleção nacional jogou na Madeira foi há quase 16 anos. A 28 de fevereiro de 2001, também nos Barreiros, Portugal venceu Andorra, por 3-0, na fase de qualificação para o Mundial de 2002.

"A nossa seleção principal não joga na Madeira há quase 16 anos e esta era uma prenda que há muito procurávamos dar aos madeirenses. Sabemos bem do afeto incondicional que nos devotam e ao nosso capitão Cristiano Ronaldo, que, pela primeira vez, vai poder representar a seleção junto aos seus conterrâneos", afirmou o presidente da FPF, Fernando Gomes, para quem este regresso constituirá "um momento de grande felicidade para os madeirenses, que tanto vibram com a seleção".

O recinto que irá acolher o Portugal-Suécia tem capacidade para 10600 espetadores e quatro bancadas novas e cobertas, depois de sujeito a obras de remodelação em todos os espaços, que o classifica como de classe 1 nas categorias dos estádios de futebol.