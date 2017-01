Portugal mantém oitavo lugar no "ranking" da FIFA

Hoje às 14:46, atualizado às 14:47 Facebook

A seleção portuguesa, campeã europeia de futebol, iniciou 2017 no oitavo lugar do "ranking" da FIFA, divulgado hoje pelo organismo regulador da modalidade, que continua a ser liderado pela Argentina.

A lista não sofreu alterações entre os 10 primeiros classificados desde a última atualização, em dezembro, com a Argentina no primeiro lugar do pódio, imediatamente à frente do Brasil e da Alemanha, campeã mundial em exercício.

A Suíça continua a ser o mais bem classificado dos cinco adversários de Portugal no grupo B da fase de qualificação europeia para o Mundial2018, mantendo-se no 11.º lugar, enquanto a Hungria é 26.º, as Ilhas Faroé e Letónia subiram um lugar, para 82.º e 110.º, e Andorra permanece em 203.º.

Entre os países lusófonos, a Guiné-Bissau manteve-se em 68.ª, Cabo Verde subiu de 80.º para 79.º, Moçambique ganhou um posto, para 106.º, ao contrário de Angola, que baixou de 143.º para 144.º, tendo-se mantido São Tomé e Príncipe (153.º) e Timor-Leste (191.º).