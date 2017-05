Portugal mantém oitavo lugar no "ranking" da FIFA

Hoje às 11:27, atualizado às 11:28 Facebook

A seleção portuguesa de futebol manteve-se no oitavo lugar do "ranking" da FIFA, que continua a ser liderado pelo Brasil e que não apresenta qualquer alteração entre os 10 primeiros classificados.

O Brasil, que desalojou a Argentina no comando da classificação no mês passado, mantém-se à frente da rival sul-americana, segunda posicionada, enquanto a Alemanha, campeã do mundo em exercício, ocupa o terceiro lugar.

O Burquina Faso, treinado pelo português Paulo Duarte, manteve-se na 35.ª posição, enquanto Cabo Verde é o melhor representante dos PALOP, em 82.º, seguido da Guiné-Bissau (94.º), Moçambique (que subiu de 106.º para 105.º), Angola (144.º) e São Tomé e Príncipe (178.º), com Macau (184.ª) e Timor-Leste (195.º) na cauda da tabela.

- "Ranking" da FIFA:

1. (1) Brasil, 1.672 pontos.

2. (2) Argentina, 1.603.

3. (3) Alemanha, 1.464.

4. (4) Chile, 1.411.

5. (5) Colômbia, 1.348.

6. (6) França, 1.294.

7. (7) Bélgica, 1.281.

8. (8) Portugal, 1.259.

9. (9) Suíça, 1.212.

10. (10) Espanha, 1.204.

(...)

35. (35) Burquina Faso, 765.

82. (82) Cabo Verde, 418.

94. (94) Guiné-Bissau, 346.

105. (106) Moçambique, 323.

144. (144) Angola, 189.

178. (178) São Tomé e Príncipe, 98.

184. (184) Macau, 77.

195. (195) Timor-Leste, 52.