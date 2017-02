Portugal perde com Turquia e fica obrigado a vencer Letónia

Hoje às 18:17 Facebook

Portugal perdeu, esta quinta-feira, com a Turquia, por 2-1, na segunda jornada da 'poule' C do Grupo 1 da zona Europa/África da Fed Cup em ténis, e tem de vencer a Letónia para fugir ao 'play-off' de despromoção.

Em Tallin, Inês Murta, 546.ª tenista mundial, perdeu o primeiro encontro de singulares, ao ser derrotada pela turca Ipek Soylu, 163.ª, por 5-7, 6-1 e 6-1, em uma hora e 51 minutos.

Michelle Larcher de Brito, 246.ª do 'ranking', ainda empatou o confronto com a Turquia, ao derrotar Cagla Buyukakcay, 86.ª, por 6-1, 3-6 e 6-4, igualmente em uma hora e 51 minutos.

No encontro de pares, decisivo para o triunfo final, Francisca Jorge e Michelle Brito perderam com Buyukakcay e Soylu, por 6-7 (3-7), 6-3 e 6-2, após um longo embate de duas horas e 39 minutos.

Portugal, que tem duas derrotas, pode ainda evitar o último lugar da 'poule' e garantir a manutenção no Grupo 1, precisando de vencer na sexta-feira a Letónia, que esta quinta-feira sofreu a primeira derrota, por 3-0, frente à Grã-Bretanha, um resultado que até pode ser insuficiente.