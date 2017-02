Portugal segue no grupo dos dez melhores no "ranking" da FIFA

Hoje às 11:57, atualizado às 12:10 Facebook

A seleção portuguesa, campeã europeia de futebol, mantém o oitavo lugar no 'ranking' da FIFA, que continua a ser liderado pela Argentina, seguida pelo Brasil e pela campeã mundial Alemanha.

Nas dez primeiras posições verificou-se, em relação a janeiro, apenas uma ligeira alteração, com a França a subir ao sexto lugar, por troca com a Colômbia, que desceu à sétima posição.

A realização da Taça das Nações Africanas (CAN2017) provocou mudanças significativas, com os campeões Camarões a ocuparem agora o 33.º lugar, com uma subida de 29 posições, e o Egito, finalista vencido, a ser 23.º, com uma progressão de 12 postos.

O Burquina Faso, seleção treinada pelo português Paulo Duarte, terceira classificada e uma das surpresas da CAN, é agora 38.º classificado, 15 posições acima do que tinha em janeiro, quando era 53.º.