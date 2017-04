Portugal surpreendido pelo Paraguai nas Bahamas

Ontem às 23:09 Facebook

A seleção nacional, campeã do Mundo em título, perdeu, este domingo, com o Paraguai, por 5-3, na segunda jornada do Grupo C do Campeonato do Mundo de futebol de praia, que está a decorrer nas Bahamas.

Depois da vitória, na estreia, com o Panamá, um novo sucesso permitiria à equipa de Mário Narciso garantir, desde já, um lugar nos quartos de final da competição, mas as coisas não correram conforme o planeado.

O Paraguai, que tinha sido surpreendido pelos Emirados Árabes Unidos na primeira jornada, tinha de arriscar e foi isso mesmo que os sul-americanos fizeram, marcando primeiro, por intermédio de Rolon. Portugal ainda chegou ao empate antes do fim do primeiro período, graças um golo de Jordan Santos.

O cenário repetiu-se no segundo período, com um golo para cada seleção - Moran e, de novo, Jordan -, mas o terceiro e último período foi fatal para as cores portuguesas. López, Carballo e Moran voltaram a festejar o o Paraguai venceu mesmo o campeão do Mundo de futebol de praia, de nada valendo o golo de Alan, que reduziu para o 5-3 final.