Português na final de pares de juniores do Open da Austrália

O tenista português Duarte Vale, que faz dupla com o neozelandês Finn Reynolds, qualificou-se para a final do torneio de pares de juniores do Open da Austrália, primeiro "Grand Slam" do ano.

Nas meias-finais, o par formado por Duarte Vale e Finn Reynolds venceu a dupla constituída pelo japonês Toru Horie e o chinês Yibing Wu, primeiros cabeças de série, por 7-6 (9-7) e 7-6 (7-3), em uma hora e 14 minutos.

Na final, Vale e Reynolds vão discutir o título com Yu Hsiou Hsu, de Taiwan, e o chinês Lingxi Zhao, que formam o quarto par mais cotado em prova.