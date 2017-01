Português Pelé hospitalizado devido a problemas cardíacos

JN Hoje às 00:09 Facebook

Pelé, médio português que atua no Anorthosis, do Chipre, deu, nesta terça-feira, entrada na unidade de cardiologia do hospital de Larnaca, onde ficará em observações.

Segundo nota divulgada pelo clube, na página oficial, o atleta de 29 anos que, em Portugal, atuou, a nível sénior no V. Guimarães e F. C .Porto, sentiu uma "dor no peito", pelo que está a ser submetido a "todos os testes necessários", no sentido de apurar a causa do problema.

Pelé passou pelas camadas jovens de Boavista, Salgueiros, Benfica e V. Guimarães, tendo chegado a profissional no conjunto vimaranense. Seguiu-se um ingresso no Inter, de Itália, uma passagem breve pelo F. C. Porto, com dois empréstimos pelo meio, e nova saída para o estrangeiro, para atuar no Eskisehirspor, da Turquia. Antes de chegar ao Anorthosis, esteve duas épocas na Grécia.