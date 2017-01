Portuguesa quebra recorde do mundo dos 50 km marcha

Hoje às 13:49, atualizado às 16:41 Facebook

Twitter

Partilhar

A portuguesa Inês Henriques estabeleceu este domingo o recorde do mundo de 50 km marcha, ao cumprir a distância em 4:08.25 horas, em Porto de Mós, Leiria.

A marchadora olímpica, de 36 anos, fixou o recorde nos campeonatos nacionais de marcha de estrada de 35 e 50 km, aproveitando o facto de a Associação Internacional das Federações de Atletismo (IAAF) ter aberto a distância ao setor feminino a partir deste ano.

A melhor marca mundial nos 50 km marcha registada anteriormente data de 2007 e pertence à sueca Monica Svensson, com 4:10.59 horas, mas não é reconhecida como recorde pela IAAF, uma vez que a distância não era oficial no setor feminino.

A atleta do Clube de Natação de Rio Maior, atual campeã nacional dos 20 km marcha, foi assim a vencedora do primeiro Nacional de 50 km para mulheres, depois de ter sido também a mais rápida na passagem aos 35 km, com 2:50.09 horas.

Inês Henriques conta três participações olímpicas, a última das quais no Rio2016, onde alcançou o 12.º posto nos 20 km marcha. No currículo conta ainda um sétimo posto nos Mundiais de 2007 e um nono nos Europeus de 2010, sempre na distância dos 20 km.

No setor masculinos, João Vieira do Sporting foi o primeiro nos 35 km, com 2:38:40 horas, à frente de dois marchadores do Benfica, Pedro Isidro, que ficou na na segunda posição, com 2:42.41, e Miguel Carvalho, terceiro, com 2:45.16.

Nos 50 km, a vitória foi de Amaro Teixeira, do CA Seia, com 4:56.53 horas, enquanto Henrique Santos, do GD Diana, terminou em segundo, com 5:00:12.