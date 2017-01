Portugueses perdem 24H de Daytona... a sete minutos do fim

Miguel Pataco Hoje às 01:31 Facebook

Fim inglório para Filipe Albuquerque, João Barbosa e o brasileiro Christian Fittipaldi nas míticas 24 Horas de Daytona. A equipa liderava a corrida a sete minutos do fim quando uma ultrapassagem musculada, no mínimo, de Ricky Taylor deitou tudo a perder.

A equipa do Caddilac começou por brilhar ao garantir a "pole position" com João Barbosa ao volante e, bem perto do fim da maratona de 24 horas, Filipe Albuquerque liderava a corrida, quando tudo mudou na pista.

A sete minutos do fim e à entrada da curva 1, o piloto português deixou uma pequena abertura no interior da pista e o norte-americano arriscou a ultrapassagem, acabando por bater na parte lateral traseira do carro do português, que fez um pião e perdeu todas as chances de lutar pela vitória, acabando por cruzar a linha da meta no segundo posto.

Este segundo lugar é para nós uma vitória. Tenho o sentimento de dever cumprido

"Não foi um derrota, porque no meu modo de ver a competição, não é assim que se fazem ultrapassagens. Foi um toque intencional, a direção de prova não entendeu assim. Mas toda a gente viu o que aconteceu. O espetáculo das 24h de Daytona acabou por ficar manchado ao cair do pano. É pena", afirmou, no final, Filipe Albuquerque, ainda incrédulo por Ricky Taylor, que fez equipa com os também americanos Jordan Taylor, Jeff Gordon e o italiano Max Angelelli, não ter sido penalizado.

"Assim, este segundo lugar é para nós uma vitória. Tenho o sentimento de dever cumprido. Fizemos uma corrida exímia e sem erros. Não há muitas mais palavras depois do que aconteceu. Estamos tristes mas cientes que em pista fomos melhores, muito melhores", finalizou o piloto de Coimbra.

A ultrapassagem "musculada" de Taylor incendiou as redes sociais, com muitos portugueses fãs do automobilismo a mostrarem a revolta na página oficial do norte-americano.

O melhor é mesmo ver o vídeo do acidente e tirar as suas conclusões.