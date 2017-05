Pöstlberger surpreende sprinters e veste a rosa em Itália

Hoje às 18:59 Facebook

O austríaco Lukas Pöstlberger (Bora-Hansgrohe), estreante em grandes voltas, estragou a luta dos sprinters pela vitória na etapa inaugural da 100.ª Volta a Itália em bicicleta ao impor-se na reta final e conquistar a camisola rosa.

Em Olbia, o austríaco de 25 anos aproveitou as curvas apertadas dos últimos quilómetros e a luta particular entre os principais velocistas para ganhar distância dentro dos últimos dois quilómetros, a suficiente para surpreender e vencer a etapa, objetivo para o Giro da equipa em que colega do campeão nacional José Mendes.

O primeiro austríaco a vencer no Giro disse, no final da prova, que "ainda não acreditava" na vitória, que surpreendeu os sprinters que se preparavam para disputar entre si a primeira de sete chegadas com perspetiva de pelotão compacto.

A tirada arrancou de forma emotiva, com um minuto de silêncio guardado em memória de Michele Scarponi, vencedor em 2011 e que morreu a 22 de abril durante um treino, com a equipa do italiano, a Astana, a liderar um pelotão que cedo se viu a braços com uma fuga de vários ciclistas.

O português Rui Costa, cujo perfil de etapas é diferente da desta sexta-feira, terminou em 20.º com o mesmo tempo do austríaco, enquanto o colega do vencedor e campeão nacional José Mendes cortou a meta em 76.º, a 13 segundos do líder, três posições acima de José Gonçalves (Katusha-Alpecin), que também cedeu 13 segundos.

No sábado, a segunda etapa liga Olbia a Tortoli em 221 quilómetros com duas escaladas, uma de terceira e outra de segunda categoria, ainda distantes da meta, pelo que se perspetiva nova chegada com pelotão compacto.